Москалькова готова посетить Сенцова в колонии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключила, что посетит осужденного за терроризм Олега Сенцова, находящегося в колонии, если к ней поступит обращение или возникнет такая необходимость.

"Ко мне никто не обращался с просьбой, чтобы я посетила его, кроме того, у нас есть очень опытный уполномоченный по правам человека Сак Анатолий Иванович в Ямало-Ненецком округе, и он его посещает и получает информацию от него. У меня была видео-конференцсвязь до решения о прекращении голодовки с Олегом Сенцовым, поэтому, если такие обращения поступят и будет необходимость посетить его, я, конечно, это сделаю", — заявила Москалькова РИА Новости.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Во вторник уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не было.

* Экстремистское движение, запрещенное в России