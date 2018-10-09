Москалькова готова посетить Сенцова в колонии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключила, что посетит осужденного за терроризм Олега Сенцова, находящегося в колонии, если к ней поступит обращение или возникнет такая необходимость.
"Ко мне никто не обращался с просьбой, чтобы я посетила его, кроме того, у нас есть очень опытный уполномоченный по правам человека Сак Анатолий Иванович в Ямало-Ненецком округе, и он его посещает и получает информацию от него. У меня была видео-конференцсвязь до решения о прекращении голодовки с Олегом Сенцовым, поэтому, если такие обращения поступят и будет необходимость посетить его, я, конечно, это сделаю", — заявила Москалькова РИА Новости.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Во вторник уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не было.
* Экстремистское движение, запрещенное в России