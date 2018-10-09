Для Сенцова разработали специальный рацион питания, заявила Москалькова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов находится под присмотром врачей, для него разработан специальный рацион питания, и он выходит из голодовки "абсолютно предсказуемо", заявила во вторник РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В пятницу ФСИН России сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы.

"У него есть специальный рацион, утверждён врачами, согласован и с гражданскими, и с врачами, которые в ФСИН. И, по моим данным, он выходит из голодовки абсолютно предсказуемо без каких-либо отклонений", — сообщила Москалькова.

Во вторник уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не было.

Между тем Москалькова отметила, что "все действия, которые связаны с нахождением в пенитенциарных учреждениях граждан, снимаются на видеорегистратор, поэтому всё, что касается его состояния здоровья, его настроения, энергии, — всё это отслеживается как в отношении других осуждённых, находящихся в медицинских учреждениях, или в камерах".

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.