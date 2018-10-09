Бортников рассказал об использовании террористами детей в своих целях

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Международные террористы активно вовлекают в свою преступную деятельность детей и подростков, сообщил во вторник в Махачкале директор ФСБ России Александр Бортников.

"Эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганде идеологии терроризма в молодежной среде. В проведение насильственных акций ими активно вовлекаются несовершеннолетние", — сказал генерал на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам директора ФСБ, которого цитирует пресс-служба НАК, из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне четырем не было и 18 лет.

В конце августа в Чечне несколько молодых людей параллельно в нескольких разных местах напала на сотрудников полиции, в итоге четыре из них были уничтожены, еще один взорвал себя и впоследствии также скончался. Глава республики Рамзан Кадыров впоследствии выразил мнение, что нападения проведены по команде из-за рубежа.