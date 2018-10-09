Губернатор Ямала призвал глав муниципалитетов построить диалог с населением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во вторник провел расширенный Совет глав, на котором призвал руководителей всех муниципальных образований арктического региона построить диалог с населением, сообщает правительство ЯНАО.

"Вам предстоит непростая работа. Задач много и все их надо решать оперативно: жилищные вопросы, строительство дорог, благоустройство и многое другое. Но самое главное, руководители муниципалитетов должны быть не только профессионалами в вопросах государственного управления, но и уметь грамотно построить диалог с населением, заручиться доверием жителей. Обратная связь с людьми должна быть постоянно. Коллеги, рассчитываю на ваш ответственный подход к делу. Только командной работой можно достичь нужного результата", – обратился к главам муниципальных образований Дмитрий Артюхов, слова которого приводит правительство.

Первый докладчик, вице-губернатор Ирина Соколова, отметила, что на Ямале создана оптимальная модель местного самоуправления, понятная жителям и удобная для осуществления всех полномочий. При этом особое внимание уделяется сфере защиты традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

"Ямальский опыт в сфере КМНС оценивается как наиболее прогрессивный и рекомендуется для транслирования в других регионах России, на территориях, где проживают коренные малочисленные народы. Важно, что наши законодательные инициативы относительно этой области поддерживаются на федеральном уровне", — цитирует вице-губернатора правительство.

Второй вопрос расширенного заседания Совета глав касался предварительных итогов приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев рассказал, что в 2018 году в реализации мероприятий в рамках проекта принимают участие 36 муниципальных образований с численностью населения свыше 1000 человек. Плановый объем субсидий, предоставленных из окружного бюджета в муниципалитеты, составляет свыше 2 миллиардов рублей.

"В этом году на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований был выделен беспрецедентный объем финансовых ресурсов. По результатам выполненных работ мы планируем провести опрос жителей региона. Он покажет реальное отношение населения к работе муниципальных властей", — приводятся в сообщении слова Карасева.

Другие новости региона читайте здесь >>