НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов заявил РИА Новости, что готов подключиться к рассмотрению проблемы жительницы республики Алены Начоевой, у которой похитили больше миллиона рублей, собранных на лечение ребенка.
На ее просьбы откликнулась волонтер, которой Начоева доверилась. Новая знакомая собрала больше миллиона рублей, но потом она обналичила их и пропала. Позже девушку нашли, полиция проводит проверку по факту мошенничества, волонтер вины не признает, а родные мальчика боятся, что второй раз собрать такую большую сумму не успеют.
Он добавил, что ранее в аппарат уполномоченного по правам человека в КБР обращались больные с редкими, орфанными заболеваниями. "По мере возможности мы им оказывали помощь, обращались с ходатайствами в минздрав, медицинские учреждения", — отметил омбудсмен.