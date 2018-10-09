НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов заявил РИА Новости, что готов подключиться к рассмотрению проблемы жительницы республики Алены Начоевой, у которой похитили больше миллиона рублей, собранных на лечение ребенка.

Жительница Кабардино-Балкарии Алена Начоева собирала деньги на дорогостоящее лечение своего годовалого сына, который родился с редким генетическим заболеванием.

На ее просьбы откликнулась волонтер, которой Начоева доверилась. Новая знакомая собрала больше миллиона рублей, но потом она обналичила их и пропала. Позже девушку нашли, полиция проводит проверку по факту мошенничества, волонтер вины не признает, а родные мальчика боятся, что второй раз собрать такую большую сумму не успеют.

"Я не помню, чтобы к нам кто-то обращался по данному вопросу. Но, если мать ребенка обратиться, представит все необходимые медицинские документы, я готов подключиться к решению этого вопроса, посмотрим, чем ей можно помочь", — сказал Зумакулов.

Он добавил, что ранее в аппарат уполномоченного по правам человека в КБР обращались больные с редкими, орфанными заболеваниями. "По мере возможности мы им оказывали помощь, обращались с ходатайствами в минздрав, медицинские учреждения", — отметил омбудсмен.