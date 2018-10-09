Роспотребнадзор напомнил о повышенном риске отравления в грибной сезон

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупредили о возможности отравления в грибной сезон и подготовили рекомендации, как собирать и покупать грибы, чтобы не заболеть, сообщается на сайте ведомства.

"По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб. Но в грибной сезон травятся не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.

В ведомстве отметили, что грибы — трудноперевариваемый продукт, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Также специалисты напомнили, что собирать грибы лучше в плетеные корзины, так они дольше будут свежими, и только вдали от дорог и магистралей, в экологически чистых районах.

Незнакомые виды грибов лучше пропускать. Все срезанные с ножкой грибы нужно перебрать в тот же день, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть: выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые, грибы без ножек, дряблые, несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Приготовить грибы лучше в день сбора, при этом каждый вид должен быть обработан отдельно.

"Помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными", — добавили в ведомстве.