Глава Челябинской области рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Подготовка к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году идет в соответствии с графиком, срывов по срокам нет, сообщил губернатор Борис Дубровский.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Дубровский посетили город Магнитогорск, отдельной темой разговора стало проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.

"Работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет. Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент – по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы: федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период", – цитирует слова Дубровского его пресс-служба.

Ранее глава региона обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 миллиарда рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах, добавляется в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора, общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятиям ШОС и БРИКС составит от 40 до 50 миллиардов рублей. В преддверии саммита в Челябинске пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.

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