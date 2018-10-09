МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Центр Хруничева объявил конкурс на получение для своего дочернего предприятия Усть-Катавского вагоностроительного завода разрешения на сброс в реки Челябинской области вредных веществ и микроорганизмов, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.
"Целями данной закупки является… получение "УКВЗ им.С.М. Кирова" — филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты, решение о предоставлении водного объекта (р. Катав) в пользование, решение о предоставлении водного объекта (р. Юрюзань) в пользование", — говорится в документации.
Все работы должны быть осуществлены в соответствии с нормативно-правовой базой: законом "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, санитарными правилами.
Победитель конкурса должен будет разработать проекта нормативов допустимых сбросов, оформить, согласовать в надзорных органах и получить решение о предоставлении рек Юрюзань и Катав в пользование, а также разрешение на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты на период до 30 июля 2019 года. Подготовку документов в Центра Хруничева оценили в 520726 рублей.
В разъяснении к документации поясняется, что сточные воды идут от гальванического цеха и проходят очистные сооружения. "Рыбо-хозяйственным нормативам качество сточных вод соответствует (есть иногда превышения по азоту аммонийному)", — говорится в разъяснении.
В другом разъяснении указывается, что в реку Юрзань сбрасываются: медь, цианиды, хром, нитриты, железо, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты. В реку Кавав с завода попадают нитриты, железо, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты.