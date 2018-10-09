СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров пригласил уходящего президента Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), одного из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорада Додика посетить Крым и пообщаться с местным населением.

Ранее Додик заявил в интервью газете "Известия", что намерен добиваться признания Крыма частью России на уровне Боснии и Герцеговины. По его словам, воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН. Додик также заявил, что Крым исторически принадлежал России и был ее составной частью и добавил, что чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь, когда он стал частью России.

"Пусть Милорад Додик приезжает в Крым. Мы его готовы встретить, показать и рассказать все, организовать встречу с населением и с теми, с кем он пожелает побеседовать", — сказал РИА Новости Гафаров.

Гафаров подчеркнул, что в Крым приезжает много иностранных делегаций, которые своими глазами видят изменения и темпы преобразования полуострова.

"Иностранные делегации, побывавшие в Крыму, однозначно заявляют, что Крым — это территория Российской Федерации", — подчеркнул Гафаров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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