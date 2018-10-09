В Москве почти в 30 домах в ЦАО заменили систему газоснабжения

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Почти в 30 домах Центрального административного округа (ЦАО) Москвы заменили систему газоснабжения по программе капитального ремонта с начала года, сообщили в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы во вторник.

"С начала года в центре Москвы в 29 домах обновили внутридомовую систему газоснабжения. Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов общего имущества Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приоритете на замену находятся системы, которые имеют множество резьбовых соединений труб.

"Важно понимать, что газовые трубы могут внешне выглядеть идеально, но это не значит, что они не требуют замены. Так, резьбовое соединение — потенциальный источник для утечек. Кроме того, газ — агрессивная среда, закрытое пространство усиливает его воздействие, поэтому дефекты труб зачастую бывают в межэтажных перекрытиях", — отметили в комплексе.

Так, в рамках капитального ремонта проводят полную замену системы газоснабжения дома вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам, куда входит замена кранов и установка диэлектрических вставок в гибких соединительных подводках.

"Все работы по монтажу, опрессовке и подключению квартир осуществляют сотрудники специализированной организации: во всех округах Москвы, кроме ТиНАО — АО "Мосгаз", ТиНАО — АО "Мособлгаз", — отметили в КГХ.