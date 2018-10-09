Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, температура в городе 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, во вторник в столице будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление при этом существенно меняться не будет и составит 755 миллиметров ртутного столба.