Медведев рассказал о приоритетах в развитии образовательной системы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дополнительному образованию людей старшего возраста важно уделять больше внимания, частота повышения квалификации работников — индикатор движения экономики вперед, считает премьер Дмитрий Медведев.

"Важно уделять больше внимания созданию условий для непрерывного образования — образования для взрослых (включая людей старшего возраста)", — написал он в статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" для журнала " Вопросы экономики ".

Как отметил российский премьер, в стране каждый работник в среднем повышает свою квалификацию раз в пять лет, а с учетом международного опыта этот показатель должен быть в два-три раза выше. "Его (показателя) рост станет одним из важнейших индикаторов движения российской экономики по пути научно-технологического обновления", — написал Медведев.

Он добавил, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров, дополнительное образование детей — в числе приоритетов. "Нужно обеспечить трансляцию высокого уровня образования от ведущих университетов к региональным вузам, стимулировать развитие экспорта нашего высшего образования", — написал премьер.

Российская структура расходов на исследования и разработки, в которой две трети составляют бюджетные средства, не может считаться приемлемой, в развитых странах такую часть покрывает частный капитал, обратил внимание Медведев.

"Сложившаяся в России структура расходов на исследования и разработки в ВВП, в которой около 70% составляют бюджетные средства и 30% частные, не может считаться приемлемой. В развитых и некоторых развивающихся странах наблюдается обратное соотношение", — написал он.

"Важнейшая функция государства состоит не в прямом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего технологического регулирования, своего рода привлекательного технологического офшора для реализации передовых решений", — написал премьер.