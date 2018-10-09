Бюджетники в Приморье начали получать льготную ипотеку под 5,5%

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Программа льготного ипотечного кредитования, в рамках которой бюджетники могут получить займ от 5,5%, начала работать в Приморье, сообщает администрация края.

Программа "Доступная ипотека" создана для поддержки работников бюджетной сферы и обеспечения их доступным жильем в Приморье.

"Заявки на льготный ипотечный займ подали уже более 50 человек. Это сотрудники медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры и другие. Положительные решения приняты по 36 заявлениям. В церемонии вручения первых 11 сертификатов на льготную ипотеку принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко. Среди "первопроходцев" — четыре сотрудника медицинских учреждений, четыре учителя и три работника бюджетной сферы. Они планируют приобретать жилье во Владивостоке, Уссурийске и Находке", — говорится в сообщении.

По словам Кожемяко, программа "Доступная ипотека" будет совершенствоваться: необходимо предусмотреть возможность приобретения жилья в том районе города, который удобен заемщику, установить неизменность процентной ставки и принять меры поддержки для тех, кто планирует рождение детей.

До конца года планируется выдать 120 льготных кредитов, в следующем году – 400.

Также в рамках программы согласовывается второй продукт, который предполагает поддержку молодых врачей и учителей, только окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%.