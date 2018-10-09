ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Сахалинцы выберут имя для главного аэропорта области, сообщает пресс-служба региональной общественной палаты.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство сахалинцев считают, что аэропорт должен носить имя классика русской литературы Антона Чехова или мореплавателей Геннадия Невельского и Ивана Крузенштерна.
На Сахалине общенациональный конкурс пройдет при содействии региональной общественной палаты и правительства области.
Формат общероссийского конкурса позволит охватить максимальное число участников и учесть объективное мнение общественности. Те имена, за которые проголосует большинство россиян, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.
По мнению Владимира Иконникова, практика присвоения известных имен аэропортам сегодня широко распространена в мире — около 200 международных аэропортов носят имена политических и общественных лидеров, ученых, изобретателей и деятелей культуры — в России таких примеров пока единицы.
Итоги проекта подведут 5 декабря на ежегодном форуме "Добровольцы России".