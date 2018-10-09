ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 окт – РИА Новости. Сахалинцы выберут имя для главного аэропорта области, сообщает пресс-служба региональной общественной палаты.

"Новый аэровокзальный комплекс в Южно‐Сахалинске введут в эксплуатацию летом 2020 года. Выбор жителей островной области на конкурсе "Великие имена России" найдет отражение в дизайн‐проекте аэропорта", — цитирует пресс-служба главу региональной общественной палаты Владимира Иконникова.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство сахалинцев считают, что аэропорт должен носить имя классика русской литературы Антона Чехова или мореплавателей Геннадия Невельского и Ивана Крузенштерна.

Присвоение имен выдающихся людей международным российским аэропортам пройдет в рамках масштабного проекта "Великие имена России". Он инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно‐исторического общества, Российского исторического общества.

На Сахалине общенациональный конкурс пройдет при содействии региональной общественной палаты и правительства области.

Формат общероссийского конкурса позволит охватить максимальное число участников и учесть объективное мнение общественности. Те имена, за которые проголосует большинство россиян, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

По мнению Владимира Иконникова, практика присвоения известных имен аэропортам сегодня широко распространена в мире — около 200 международных аэропортов носят имена политических и общественных лидеров, ученых, изобретателей и деятелей культуры — в России таких примеров пока единицы.

Реализация проекта "Великие имена России" пройдет поэтапно. Первым этапом станет конкурс по выбору имен великих соотечественников для аэропортов страны. На следующем этапе будет организовано голосование. Сделать свой выбор можно будет в интернете или через СМС, а также на волонтерских постах в городах. При этом за названия аэропортов московского авиационного узла смогут проголосовать все желающие.

Итоги проекта подведут 5 декабря на ежегодном форуме "Добровольцы России".