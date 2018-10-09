Медведев рассказал о планах по развитию системы здравоохранения в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эффективная социальная политика требует нового качества сферы здравоохранения, к 2022 году во всех населенных пунктах России будет доступна первичная медико-санитарная помощь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Эффективная социальная политика требует нового качества здравоохранения… К 2022 году планируется обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи во всех населенных пунктах России, в том числе малонаселенных, к 2024 году — довести укомплектованность врачей в подразделениях, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, до 95%; обеспечить модернизацию специализированной медицинской помощи (особенно онкоцентров), сформировать единый цифровой контур в здравоохранении", — говорится в статье Медведева "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" в журнале " Вопросы экономики ".

При этом он отметил, что персонализация работы здравоохранения подразумевает под собой профилактику и лечение заболеваний, а также разработки персонализированных препаратов для лечения.

Кроме того, Медведев отметил важность развития телемедицины. "Телемедицина — это важный, а иногда и единственный способ повысить качество медицинских услуг в удаленных и труднодоступных местах. Но и в мегаполисах онлайн-медицина постепенно становится востребованной. Более того, благодаря этой технологии возникает новый рынок, объем которого, по прогнозам, уже в ближайшие годы превысит 1 миллиард долларов. Но все же социальный аспект тут сегодня самый важный", — считает премьер.