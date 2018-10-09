МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Астемир Начоев из Кабардино-Балкарии родился с синдромом Крузона — это редкое генетическое заболевание, когда срастаются кости черепа. Мама мальчика собирала деньги на дорогостоящее лечение. На мольбы о помощи откликнулась волонтер, пообещавшая спасти Астемира. Семья доверилась ей, однако, когда новая знакомая собрала больше миллиона рублей, она обналичила их и пропала. Девушку, впрочем, быстро нашли. Теперь полиция проводит проверку по факту мошенничества, волонтер вины не признает, а родные мальчика боятся, что второй раз собрать такую большую сумму просто не успеют.

Поверила без паспорта

Астемиру в ноябре исполнится год. Болезнь он унаследовал от отца. Помимо синдрома Крузона, у ребенка еще и водянка головного мозга, а также несколько других тяжелых диагнозов. Поэтому медлить с операцией нельзя, в любое время мальчик может лишиться слуха или зрения. Мама Алена Начоева рассказывает РИА Новости, что республиканские хирурги отказались браться за Астемира — слишком велик риск.

"Нужно ехать в Москву либо за границу, а на это нужны средства. Операций предстоит несколько, помимо них, еще дорога, питание, пребывание в медицинских центрах, дорогие препараты, анализы, обследования, перевязочные после операции. Это все стоит огромных денег, которых, к сожалению, у нас нет", — делится подробностями Алена.

О своей беде семья написала в соцсетях. С Аленой начали связываться разные люди, самой активной была некая Марианна. Девушка назвала себя волонтером фонда, специализирующимся на помощи как раз таким детям, как Астемир. По словам Алены, которая до этого с волонтерской деятельностью не сталкивалась, девушка произвела на нее хорошее впечатление — по телефону говорила уверенно, сразу настояла на встрече. Марианна заверяла, что спасла уже многих, дескать, с ее помощью люди неоднократно выезжали в Германию и там вылечивались.

"Она встретилась со мной, проверила все документы. Подозрений у меня не вызывала. Более того, сразу прониклась нашей бедой, даже плакала, будто близкая подруга. Марианна не переставала твердить: она быстро соберет нужную сумму — больше миллиона, и тогда мы с сыном полетим на лечение в Израиль. Мол, две недели пройдет — и мы вернемся абсолютно здоровыми, все будет хорошо. Я поверила на слово", — продолжает мама мальчика.

Усыпили бдительность Алены и поступки волонтера. Девушка по собственной инициативе приехала в больницу к мальчику, ходила к врачам, активно вела какие-то переговоры с медицинскими центрами, даже демонстрировала Алене переписки с интересующими их учреждениями. Но паспорт свой не показывала, постоянно находила отговорки, например, что забыла дома или оставила на работе, уточняет Начоева.

"Пила кофе, ела за наш счет"

Уже через несколько дней Марианна велела маме Астемира завести банковскую карту, куда будут поступать деньги. Перед этим она сфотографировала Алену для соцсетей с документами в руках. "Стыдно признаться: завела в туалет и там возле кабинок сделала снимки. Когда получили карту, она сама оформила пароли, мобильный банк и сказала, чтобы я туда не заходила: якобы все настройки слетят, а еще эти сборы отслеживаются фондом, если я зайду, будет судебное дело. Я ведь ей верила и испугалась, пообещала не заходить. Также отдала ей логин и пароль моей страницы в соцсетях", — восстанавливает хронологию событий Начоева.

Со страницы Алены Марианна обращалась к блогерами республики, помимо денег, она просила перепостить информацию об Астемире. Разумеется, мимо такой беды люди не проходили. В итоге за очень короткий период волонтер собрала и правда внушительную сумму — почти 1,4 миллиона рублей.

Начоева говорит, что вылет в Израиль был запланирован на 24 августа, однако Марианна пропала. Потом объявилась и объяснила, что у ее собственного ребенка возникли серьезные проблемы со здоровьем. Семья ждала. Вторую попытку улететь назначили на 10 сентября. Но Марианны не было, и тогда Алена решила поднять историю денежных операций, посмотреть, сколько всего было собрано денег.

"Марианна брала деньги с карты почти сразу — мне говорила, что якобы убирает их на счет. Переводы были небольшие, но в общей сумме на 903 тысячи рублей какой-то Гучиновой Мулиат. Волонтер объяснила, что это, дескать, ее лучшая подруга, которая работает в банке. Остальные деньги ушли то на кофе, то на покупки в магазине, то еще на какие-то услуги. Снимались наличные", — объясняет Начоева.

Алена обратилась к блогеру, с помощью которой собрали львиную долю средств: обескураженная девушка ничего не знала и вызвала полицию. В итоге выяснилось, что никакой подруги из банка не существует. Мулиат Гучинова — настоящее имя Марианны: деньги она переводила самой себе. В детских фондах, утверждает мама мальчика, она никогда не работала, ее там не знают.

Ни в чем не виновата

История прогремела на всю республику. Люди, перечислявшие средства, попросили адвокатов разобраться в этом деле, найти волонтера и деньги. Однако Мулиат даже не скрывалась: виноватой она себя не считает.

Адвокат Гучиновой Мадина Кипова рассказала РИА Новости, что ее клиентка действительно увидела в соцсетях сообщение о сборе денег Алены и согласилась помочь. Но, по версии Мулиат, они собирали деньги совместно. Причем никто кроме бабушки не хотел никакого лечения для ребенка. Однако молодая мама все равно организовала сбор средств, а Мулиат не только помогла найти клинику, но и прятала присланные деньги по просьбе Алены от ее же семьи, говорит адвокат.

Как уточняет Кипова, между девушками была договоренность: средства поступали на карту Начоевой, она знала обо всех поступлениях, видела СМС-сообщения, что Мулиат выводила деньги и прятала у себя. Ее это не смущало. Юрист добавляет, что Мулиат никогда не забирала карту.

"Что произошло, как в семье узнали, что ведется сбор средств и сумма набралась значительная, нам тоже неизвестно. Лишь после того, как это всплыло, Алена стала открещиваться и говорить, что все забрала Мулиат. Впрочем, никакое лечение ребенка ее мужа и родных не интересовало, в полиции они просто хотели вернуть деньги", — приводит свою версию Кипова.

По словам адвоката, Мулиат хранила выведенные 903 тысячи и сразу же отдала их полиции. Сейчас деньги у следователя. Кроме того, Гучинова, поясняет собеседница, подверглась травле в интернете: блогеры, помогавшие собирать на лечение Астемира, раскрыли ее персональные данные на своих страницах и обвинили в мошенничестве.

Тем временем в комментариях под записями о сборе денег в соцсетях появились другие люди из Кабардино-Балкарии, узнавшие Мулиат. Некоторые сообщают, что в прошлом также сталкивались с подобным "разводом".

"Однако надо понимать, что, пока решения суда не было, еще не факт, что дело вообще возбудят. Все это клевета", — заявила Мадина Кипова.

Следствие проводит проверку. РИА Новисти пыталось связаться с оперативником, который ведет это дело, но он не взял трубку. Адвокат Алены Начоевой Темирлан Жилов объяснил корреспонденту РИА Новости, что возвращенные деньги матери не отдадут, как минимум, пока не состоится суд. При этом, добавляет Жилов, если следователь решит признать потерпевшими всех "спонсоров", дело затянется надолго.

"Известно также, что Мулиат сейчас занимается тем, что рассылает письма по СМИ, где пишет, что она ни в чем не виновата, и угрожает судом", — уточняет адвокат.

Второй круг

В данный момент Алена и Астемир находятся на обследовании в Москве. Врачи предупредили мать: все операции, которые спасут жизнь мальчику, можно сделать максимум до года. Начоева плачет — остался всего месяц, а по второму кругу собрать такую сумму они не смогут.

Более того, выяснилось, что ни в какой Израиль им в принципе не нужно. Такую операцию можно сделать в Москве бесплатно. Значительные средства нужны на восстановление. Но денег теперь нет.