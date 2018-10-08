Рогозин решил показать свой детский авиаальбом главе НАСА

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил показать директору НАСА Джиму Брайденстайну свой детский авиаальбом, об этом Рогозин сообщил в понедельник в своем Twitter.

Девятого октября глава НАСА прочитает лекцию в МГУ, а затем вылетит на космодром Байконур, где примет участие в запуске 11 октября очередной экспедиции к МКС. Там же он проведет первую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Узнав о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты, я решил показать ему свой детский авиаальбом. Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что став взрослыми, они быстрее поймут друг друга", — написал Рогозин.

Глава НАСА Джим Брайденстайн 8 октября впервые посетил Звездный городок в Подмосковье, где ознакомился с тренажерной базой российского Центра подготовки космонавтов, а до этого побывал на Красной площади, говорится в видео, опубликованном в Твиттере НАСА.

Узнав о том, что глава @NASA@JimBridenstine с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты, я решил показать ему свой детский авиаальбом. Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что, став взрослыми, они быстрее поймут друг друга pic.twitter.com/5nbsVtByeX — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 октября 2018 г.

Экскурсию по Центру ему проводил американец Джо Акаба, который работает главой представительства НАСА при Центре подготовки космонавтов. Он рассказал Брайденстайну, что сейчас в российском Центре проходят подготовку четыре американских и японский астронавт, которые учатся работать в космическом корабле "Союз" и в российском сегменте МКС.

"Каждый американский астронавт на МКС должен научиться говорить по-русски", — рассказал Брайденстан подписчикам. По словам Акабы, это необходимо для общения с российским Центром управления полетами. Аналогично и российские космонавты учат английский для общения с Хьюстоном.

До этого глава НАСА выложил видео с Красной площади. "Сейчас я приехал в Москву, потому что это важные отношения, важное партнерство между США и Россией в космосе", — сказал он. "Мы хотим полететь на Луну, и мы хотим, чтобы Россия была основным нашим партнером", — отметил он.