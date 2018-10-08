В Пензе открыли горельеф тренеру женской баскетбольной сборной РСФСР Шваму

ПЕНЗА, 8 окт — РИА Новости. Горельеф тренеру женской баскетбольной сборной РСФСР в 1956-1963 годах, заслуженному тренеру СССР по баскетболу Зиновию Шваму открыли в понедельник в парке культуры и отдыха "Комсомольский" в Пензе, сообщила пресс-служба губернатора области.

Открытие памятника основателю пензенской баскетбольной школы Шваму приурочили к 100-летию со дня его рождения.

"Этот тренер оставил очень хорошую школу. Его воспитанники сегодня помогают развиваться пензенскому баскетболу. Сегодня от нас зависит, чтобы появлялись такие тренеры, чтобы в Пензенской области развивались разные виды спорта, а молодежь была здоровой и сильной", — цитирует губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона на церемонии открытия памятника отметил, что в Пензенской области необходима новая программа для финансирования развития баскетбола. "Мы подумаем о том, чтобы в бюджете заложить средства и создать программу на пять лет по развитию баскетбола на пензенской земле, начиная со школы, и поддержать школу высших достижений", — сказал губернатор.

На церемонии присутствовали дочь Швама Ирина Осипова и олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и РСФСР Евгений Гомельский, который передал в музей спорта Пензенской области баскетбольный мяч с автографами всех игроков сборной России по баскетболу, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне.

Евгений (по паспорту Зиновий) Семенович Швам родился 8 октября 1918 года в украинском городе Бердичеве. После Великой Отечественной войны приехал в Пензу, на родину своей жены, где с 1946 по 1987 годы тренировал баскетбольные команды Пензенской области. В 1956-1963 годах был тренером женской баскетбольной команды сборной РСФСР. После выхода на пенсию в 1987 году продолжал консультировать женскую баскетбольную команду Пензенской области "Спартак", где с 1970 года был старшим тренером. За время своей деятельности Швам подготовил более 30 мастеров спорта СССР. Умер он 12 августа 1998 года и похоронен в Пензе на аллее Славы Ново-Западного кладбища. Имел звание заслуженного тренера РСФСР и СССР.