В Пензе открыли горельеф тренеру женской баскетбольной сборной РСФСР Шваму

ПЕНЗА, 8 окт — РИА Новости. Горельеф тренеру женской баскетбольной сборной РСФСР в 1956-1963 годах, заслуженному тренеру СССР по баскетболу Зиновию Шваму открыли в понедельник в парке культуры и отдыха "Комсомольский" в Пензе, сообщила пресс-служба губернатора области.
"Этот тренер оставил очень хорошую школу. Его воспитанники сегодня помогают развиваться пензенскому баскетболу. Сегодня от нас зависит, чтобы появлялись такие тренеры, чтобы в Пензенской области развивались разные виды спорта, а молодежь была здоровой и сильной", — цитирует губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.
Глава региона на церемонии открытия памятника отметил, что в Пензенской области необходима новая программа для финансирования развития баскетбола. "Мы подумаем о том, чтобы в бюджете заложить средства и создать программу на пять лет по развитию баскетбола на пензенской земле, начиная со школы, и поддержать школу высших достижений", — сказал губернатор.
На церемонии присутствовали дочь Швама Ирина Осипова и олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и РСФСР Евгений Гомельский, который передал в музей спорта Пензенской области баскетбольный мяч с автографами всех игроков сборной России по баскетболу, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне.