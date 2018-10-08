Саратовские чиновники получили выговор за срыв подачи тепла в школы

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник объявил выговоры заместителю председателя правительства области Валентине Гречушкиной и министру образования региона Ирине Седовой из-за срыва сроков подачи тепла в учреждения образования, сообщила пресс-служба губернатора.
"Зампреду Гречушкиной, министру Седовой выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при подготовке образовательных организаций к отопительному сезону", — добавил глава региона.
В пресс-службе отметили, что низкий процент подключения к теплоснабжению объектов соцсферы отмечается в трех из 38 районов области. В целом по региону к теплоснабжению подключены 87,4% объектов социальной сферы.