Саратовские чиновники получили выговор за срыв подачи тепла в школы

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник объявил выговоры заместителю председателя правительства области Валентине Гречушкиной и министру образования региона Ирине Седовой из-за срыва сроков подачи тепла в учреждения образования, сообщила пресс-служба губернатора.

"Ставилась задача подготовиться к подаче тепла с 1 октября по всем источникам тепла и, в первую очередь, по объектам социальной сферы. В учреждениях, где дети, где пожилые люди находятся круглосуточно, должно быть комфортно. Сегодня есть вопросы по Саратову и другим муниципалитетам. Никакие оправдания не принимаются", — цитирует Радаева его пресс-служба.

"Зампреду Гречушкиной, министру Седовой выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при подготовке образовательных организаций к отопительному сезону", — добавил глава региона.

В пресс-службе отметили, что низкий процент подключения к теплоснабжению объектов соцсферы отмечается в трех из 38 районов области. В целом по региону к теплоснабжению подключены 87,4% объектов социальной сферы.