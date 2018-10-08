Москва в период санкций заключила больше всего соглашений с городами Европы

МЮНХЕН, 8 окт — РИА Новости. Москва именно в период санкций Запада заключила больше всего соглашений с европейскими столицами и городами, заявил РИА Новости замглавы столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Игорь Ткач.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.