Путин, Медведев и Матвиенко поздравили "Лигу здоровья нации" с 15-летием

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравили гостей и организаторов торжественного вечера, посвященного 15-летию общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

"За минувшее время Лига выросла в крупную, авторитетную общественную организацию, объединила вокруг своих благородных целей единомышленников во многих регионах России. И сегодня — вносит деятельный вклад в продвижение передовых достижений медицинской науки, ценностей физической культуры и активного досуга. Программы, которые вы реализуете, имеют важное значение для увеличения продолжительности жизни людей, улучшения демографической ситуации в стране, решения ключевых задач в сфере экологии. Выражаю глубокую, искреннюю признательность за ваш большой, поистине подвижнический труд, ответственный подход к общему делу", — говорится в поздравлении президента, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Матвиенко в своем обращении подчеркнула, что на протяжении 15 лет организация продвигает концепцию охраны здоровья как высшую ценность общества. "Главные мотивы, движущие вами, заложены в глубоком понимании, что краеугольный камень современной цивилизации — здоровый и духовно богатый человек. Различного рода преобразования, утверждение гуманистических принципов, формирование развитой экономики и устойчивой демографической системы не имеют смысла, если они не направлены на создание условий для улучшения качества жизни", — заявила она.

Медведев также отметил, что "Лига здоровья нации" многое сделала для развития здравоохранения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, повышения качества медицинских услуг, сформировала в обществе приверженность к здоровому образу жизни.

"Благодаря большой и важной работе, которую ведет организация, в разных регионах проводятся масштабные акции, форумы, реализуются проекты и программы. Эти мероприятия помогли очень многим людям получить высококвалифицированную медицинскую помощь, излечить болезни, отказаться от вредных привычек. А главное — понять, как важно более внимательно относиться к своему здоровью. Ведь как говорил великий врач и философ Гиппократ: "Здоровье — есть высочайшее богатство человека". Желаю вам дальнейших успехов, новых интересных проектов, благополучия и всего наилучшего", — говорится в поздравлении.

Вечер, посвященный 15-летию "Лиги здоровья нации", проходит в Камерном зале Московского международного Дома музыки. Гостям представят самые знаковые многолетние проекты организации, такие как всероссийская благотворительная акция "Прикоснись к сердцу ребенка", спортивно-пропагандистская акция "Марафон здоровья", форум "Здоровье нации – основа процветания России", национальные общественные проекты "Общество против наркотиков", "Россия без табака", "Безалкогольная Россия", всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", комплексная общественная профилактическая программа "Здоровье населения", национальный молодежный проект "Моя альтернатива", коалиция "Гражданское общество за здоровый образ жизни".

За 15 лет мероприятия "Лиги здоровья нации" прошли в большинстве субъектов РФ, сотни тысяч россиян прошли медицинское обследование, и несколько тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках страны, а более миллиона человек приняли участие в проектах и программах организации.

"Лига здоровья нации" учреждена в 2003 году по инициативе общественных и государственных деятелей. Создание Лиги поддержали специалисты различных областей знания, связанных с охраной здоровья населения, по всей России. Президентом Лиги является кардиохирург, директор НЦССХ имени Бакулева Лео Бокерия. Основная задача Лиги — улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России.