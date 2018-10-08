ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Власти Челябинской области в 2018 году направят более 5 миллиардов рублей на льготы и предоставление скидок в электричках и общественном транспорте пенсионерам региона, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

Губернатор Челябинской области выступил на мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, перед ветеранским активом. Дубровский напомнил, что в результате совместной работы с областным правительством заксобрание региона приняло целый ряд законов, в соответствии с которыми без привязки к новым параметрам пенсионного возраста мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет будут предоставляться региональные льготы.

"Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты. Расходы областного бюджета на перечисленные меры социальной защиты превысят 5 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба слова Дубровского.

По словам главы региона, выполнить все обязательства в полном объеме позволяют успехи в экономике, достигнутые за последние четыре года.

Пресс-служба напоминает, что по решению Дубровского в ближайший год приоритетами правительства станут улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа "Реальные дела", отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска, здоровый образ жизни и забота о детях.

Также правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки, добавляет пресс-служба.