Минздрав ожидает, что к 2024 году в России появится две тысячи гериатров

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Порядка двух тысяч специалистов гериатрической помощи должно появиться в России к 2024 году, сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Федеральный проект "Старшее поколение" входит в пакет нацпроекта "Демография", разработанного в целях реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"К 2024 году мы должны создать гериатрическую службу, у нас в стране должно быть 2 тысячи гериатров, 7 тысяч гериатрических коек, 1,5 тысячи гериатрических кабинетов и мобильных бригад и 68 гериатрических центров", — сказала Ткачева на круглом столе в Госдуме.

"Это первый шаг, мы должны сделать его качественно и правильно организовать эту работу в соответствии с международными современными подходами", — добавила она.

Ткачева также выразила надежду, что с 2019 года финансирование гериатрический помощи в системе ОМС будет расширено.

"У нас пока мало гериатров,…поэтому гериатрические навыки у врачей всех специальностей, в том числе у врачей первичного звена, — это особая тема, поэтому и додипломное и последипломное гериатрическое образование должно быть у всех специалистов", — считает эксперт.

Она добавила, что в настоящее время подготовка таких специалистов ведётся на 19 кафедрах в 19 вузах РФ, и система этих кафедр будет расширяться.