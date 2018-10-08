Судья настаивает на вызове Джигарханяна на заседание по делу его экс-жены

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Судья мирового участка настаивает на вызове народного артиста СССР Армена Джигарханяна на заседание по делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны частной жизни, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Парфенов.

В мировом судебном участке 310 Останкинского района Москвы в понедельник прошло очередное заседание по ее уголовному делу о нарушении тайны частной жизни.

"Врачи ему не рекомендуют посещать судебные заседания, так как это негативно может сказаться на его здоровье. К сожалению, подсудимая и судья настаивают на его участии в заседании. Посмотрим, если он будет здоров, то подъедем, если будет болеть — нет", — сказал адвокат.

По его словам, следующее заседание назначено на 22 октября и там запланирован допрос Цымбалюк-Романовской. "Будет допрос подсудимой и, может быть, мы перейдем к прениям. Хотелось бы скорее закончить процесс и услышать приговор", — отметил Парфенов.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.