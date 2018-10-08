Ленинградская область ежегодно будет выделять 2,3 млн рублей молодым ученым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области будут выделять на стипендии молодым ученым ежегодно 2,3 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Власти Ленинградской области будут выделять на стипендии молодым ученым ежегодно 2,3 миллиона рублей. Соответствующая статья расходов предусмотрена проектом областного бюджета на 2019-2021 годы", — сказал Дрозденко.

Премии губернатора Ленинградской области ежегодно присуждаются молодым, до 35 лет включительно, и ведущим ученым за выполнение научно-исследовательских работ, направленных на социально-экономическое развитие региона. Кроме того, средства идут молодым и ведущим ученым на период выполнения ими научно-исследовательских работ, имеющих важное значение для инновационного развития региона.

Ранее Дрозденко подчеркивал, что "присуждение именных научных стипендий направлено на поддержку молодых ученых, занимающихся перспективными разработками". "Плоды их научного труда станут основой для развития инновационных производств на территории Ленинградской области", — уверен губернатор.

Сейчас адресные премии и стипендии получают более 30 молодых ученых, ведущих разработки в математике, физике, медицине, химии, биологии, генетике и других науках.

Стипендии от главы Ленобласти получают также спортсмены, студенты, молодые врачи. Так, при устройстве на работу в учреждения сферы здравоохранения Ленобласти единовременное пособие составит 30 тысяч рублей — для врача и 15 тысяч рублей для среднего медицинского работника, плюс медикам предоставляются ежегодные единовременные выплаты в течение первых трех лет работы — 56,5 тысячи рублей.

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