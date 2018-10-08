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Общество

В России открыли бесплатные онлайн-курсы для волонтеров

(обновлено: 16:18 08.10.2018)
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© Министерство обороны РФ Кирилл КаллиниковВолонтеры дома у пожилой женщины. Архивное фотоВолонтеры дома у пожилой женщины. Архивное фото
© Министерство обороны РФ Кирилл Каллиников

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бесплатные онлайн-курсы по добровольчеству для волонтеров и тех, кто хочет им стать, стартовали в понедельник на профильном портале добровольцыроссии.рф, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия-страна возможностей".

Путь волонтера: чему могут научить в школах волонтерства
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Путь волонтера: чему могут научить в школах волонтерства

"С 8 октября 2018 года на портале добровольцыроссии.рф организаторы добровольческой деятельности, действующие и будущие волонтеры смогут пройти онлайн-курсы по теме волонтерства. Новые специализированные онлайн-курсы рассчитаны на нынешних волонтеров и тех, кто хочет присоединиться к движению. Все эти обучающие курсы являются бесплатным и открытыми", — сообщили в АНО.

Данный ресурс должен стать основным инструментом для реализации просветительских программ по добровольчеству. Так, организаторы различных видов добровольчества смогут узнать о механизмах вовлечения людей в волонтерскую деятельность, способах их мотивирования, мерах поддержки со стороны государства и общества, а также о том, как создать и развить волонтерскую организацию.

"Все желающие примкнуть к добровольческому движению в нашей стране познакомятся с азами волонтерства, научатся бороться с эмоциональным выгоранием, а также ознакомятся с правами и обязанностями добровольцев", — говорится в сообщении пресс-службы.

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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
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Обучение будет проходить с помощью видеоконтента, инфографики и проверочных вопросов. Основными спикерами курсов стали председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев, замсекретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба.

"Слушателей первого курса онлайн-платформы ждет приятный сюрприз, ведь к ним с приветственным словом обратился народный артист Российской Федерации, посол Года добровольца (волонтера) Владимир Машков. Ожидается, что более 20 000 человек по всей стране пройдут обучение по данным курсам", — уточнили в АНО.

Организатором курсов выступили Ассоциация волонтерских центров совместно с АНО "Центр стратегического анализа" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и "Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".

В "России-стране возможностей" напомнили, что в августе текущего года стал доступен онлайн-курс для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений, на котором они могут определить портрет современного добровольца, особенности правового регулирования этого рода деятельности и основные механизмы функционирования этой сферы.

АНО "Россия – страна возможностей" была создана указом президента России Владимира Путина в мае текущего года.

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