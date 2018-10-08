Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав рассмотрит инициативу обязать работодателей оплачивать сотрудникам фитнес с привлечением представителей экспертного сообщества, но пока проект не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. По его мнению, такая мера позволит стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом.

"Указанный проект нормативно-правового акта не направлялся в Минздрав России в установленном порядке. При его поступлении он будет рассмотрен с привлечением представителей экспертного сообщества", — заявили в ведомстве.