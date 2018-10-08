МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) назвала вбросом информацию о возможном дефиците продуктов в выходные из-за запрета торговых сетей на возврат товаров поставщикам и предложила провести парламентские слушания по данному вопросу, сообщает пресс-служба политика.

Как сообщили ранее "Известия" со ссылкой на главу президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам может стать причиной дефицита продуктов в выходные.

"Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними… Мы за честный диалог и открытое обсуждение. Предлагаю провести его в формате парламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон в интересах граждан России", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Политик полагает, что в основе развития, продовольственной безопасности и честной конкуренции находятся честные отношения с производителем и покупателем.

"Суть "издевательства" торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна. Между сторонами заключается договор купли-продажи по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвёл, понёс все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел — в магазин вернуть не имеет права", — пояснила вице-спикер ГД.

Яровая заявила, что сама тема "удушения" отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей. Она напомнила, что внесенную инициативу поддержали 75 регионов России, 9 отраслевых союзов производителей, проведены свыше 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах.

"Поэтому, обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан", — заключила зампред ГД.

В январе текущего года 30 депутатов во главе с Яровой разработали законопроект, согласно которому ритейлерам запрещается заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности. Парламентарии мотивировали такой запрет увеличением числа возвратов. В сегменте хлебных изделий этот показатель достигал 50% от общего объема поставок, в сегменте мясной продукции – 30%.