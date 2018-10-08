В Сбербанке рассказали, когда россияне начинают откладывать сбережения

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россияне к моменту выхода на пенсию в среднем имеют вклады лишь на 150 тысяч рублей, что во многом объясняется поздним стартом формирования сбережений — большинство граждан начинают откладывать средства в возрасте старше 55 лет, следует из исследования Сбербанка на основе статистики данных его зарплатных клиентов.
Вследствие этого, указывают они, в среднем у зарплатных клиентов Сбербанка в момент выхода на пенсию самостоятельные сбережения составляют немногим более 150 тысяч рублей. Чтобы избежать искажения средних показателей, авторы исследования исключили из расчета крупные вклады — суммой свыше 100 миллионов рублей.
По данным банка, активно совершают банковские операции порядка 70% населения старше 20 и младше 69 лет, причем активность даже несколько возрастает в первые "пенсионные" годы.
Исследование также показало, что структура потребления работающих пенсионеров остается привычной до 68 лет. "Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80–90% от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90–95%. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину", — указывают эксперты.