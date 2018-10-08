Депутат оценил идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос о стимулировании работодателей для того, чтобы они шли на оплату занятий фитнесом для своих сотрудников, так как подобные обязательства несут дополнительную нагрузку на бизнес, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. Текст обращения депутата находится в распоряжении РИА Новости.

"Идеологически инициативу я, конечно, поддерживаю, потому что любое занятие спортом, стимулирование этого и дополнительные возможности для граждан – это всегда хорошо, это будущее здоровье, это сохранение здоровья граждан, долгожительство", — сказал Нилов РИА Новости.

В то же время депутат отметил, что такое нововведение окажет дополнительную нагрузку на работодателей.

"Полагаю, что работодатели могут поднять вопрос в связи с тем, что это дополнительная нагрузка на бизнес. Дополнительная нагрузка на бизнес без соответствующих компенсаций вызовет определенные вопросы… Считаю, что необходимо параллельно рассмотреть вопрос о стимулировании и работодателя для того, чтобы он на эти шаги шел", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что дискуссия, которую начал Свищев, "может привести к серьезным изменениям в сфере взаимоотношений работодателя и работника с целью стимулирования занятия спортом".