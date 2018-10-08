Стратегия развития "Кубань-2030" получила одобрение на федеральном уровне

КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития "Кубань-2030" получила одобрение федеральных министерств, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Наша стратегия социально-экономического развития "Кубань-2030" получила одобрение Федерации. В общей сложности процедура согласования длилась более 9 месяцев", — сказал Кондратьев. По его словам, документ проходил проверку на соответствие задачам и целевым показателям, определенным на государственном уровне.

"Мы проделали большую совместную работу и в результате получили положительные заключения от всех заинтересованных федеральных структур. Теперь, когда документ окончательно сформирован, на ближайшей сессии ЗСК я планирую выступить с инициативой о придании стратегии "Кубань-2030" статуса краевого закона", — добавил губернатор.

Он также отметил, что в стратегии прописаны амбициозные, но "реальные" цели и задачи. "Несмотря на то, что документ был в стадии согласования, мы уже частично приступили к его воплощению. Основную идею – разделение региона на семь экономических зон – мы уже реализовали. Более того, подписано первое соглашение о межмуниципальном взаимодействии в рамках создания одной из таких зон – Черноморской", — уточнил глава региона.

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