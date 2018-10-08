В московском регионе в ночь на вторник ожидаются заморозки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Небольшие заморозки прогнозируются в столичном регионе в ночь на вторник, температура воздуха в Москве опустится до нулевой отметки, в Подмосковье — до минус 2 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Мы прогнозируем, что ближайшей ночью в столичном регионе будут заморозки. Температура в столице опустится до 0 — плюс 2 градусов, по области — до минус 2 — плюс 3 градусов", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице на текущей неделе может вновь прогреться до 17 градусов тепла.