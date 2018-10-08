В Подмосковье в понедельник ожидается ветер порывами до 17 м/с

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, ожидается в понедельник на территории Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Восьмого октября по Московской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Ведомство рекомендует жителям и гостям региона при таком ветре находиться дома, закрыв все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Если же стихия застала на улице, надо как можно быстрее укрыться в подъезде ближайшего здания. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Нельзя также подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.