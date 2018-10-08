В Москве свыше трех миллионов человек сделали бесплатные прививки от гриппа

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Темпы вакцинации от гриппа в Москве в текущем году превышают прошлогодние показатели на 1,2 миллиона человек, количество сделавших бесплатные прививки превысило к 8 октября 3 миллиона, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Кампания по вакцинации против гриппа в столице проходит с 20 августа по 28 октября, в городе работают более 500 пунктов вакцинации.

"По состоянию на 8 октября вакцинацию от гриппа прошли более 3 миллионов человек. Это на 1,2 миллиона человек больше, чем год назад", — сказал Хрипун в понедельник.

Он напомнил, что прививки горожане могут сделать как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые расположены у 34 станций метро, МЦК, железнодорожных станций, в 70 центрах госуслуг "Мои документы" и в девяти торговых центрах. В мобильных пунктах, по словам главы ведомства, вакцинацию прошел каждый десятый москвич.

"Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными среди инфекционных заболеваний. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, которая защищает от заболевания 80-90% детей и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение года", — добавил глава департамента.

С полным списком адресов пунктов проведения вакцинации жители могут ознакомиться на официальном сайте департамента здравоохранения.