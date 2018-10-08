ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что оформление визы в Великобританию для ее 90-летней бабушки, которая приходится матерью бывшему офицеру ГРУ и шпиону Сергею Скрипалю, откладывается из-за плохого самочувствия пожилой женщины.

Посольство Великобритании дважды отказывало в визе самой Виктории Скрипаль, ссылаясь, в частности, на недостаточный уровень ее зарплаты. Тогда Виктория решила поехать в Лондон как сопровождающая своей бабушки, 90-летней Елены Яковлевны. По словам Виктории, ее бабушка — человек больной и нуждается в сопровождающем. Ранее Виктория сообщала РИА Новости, что подала документы для оформления загранпаспорта для бабушки.

"Загранпаспорт уже готов, но мы его еще не получали, потому что нужно ее личное присутствие. Но состояние бабушки сейчас не очень хорошее", — сказала Скрипаль. По ее словам, чтобы подать документы на визу от имени бабушки, нужно "проделать очень тяжелую работу". "Надо ей как-то объяснить все… Второй момент – ее надо отвезти в Москву. И я не думаю, что она выдержит эти четыре часа пути. Все-таки ей 91-ый год, и она у нас не очень здоровый человек", — отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что сомневается в целесообразности подачи документов на визу. "Если мы будем с ней подавать на визу, надо писать конкретный адрес, куда мы поедем. А куда мы поедем? Конкретного адреса у нас нет. То есть если я напишу, что мы едем в Солсбери в дом Скрипалей, то он сейчас обнесен двухметровым забором и что за ним происходит, никто не знает. К этому забору никого не подпускают. Скажут – а куда вы везете 90-летнюю женщину?", — пояснила племянница Скрипаля.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.