ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что оформление визы в Великобританию для ее 90-летней бабушки, которая приходится матерью бывшему офицеру ГРУ и шпиону Сергею Скрипалю, откладывается из-за плохого самочувствия пожилой женщины.
"Загранпаспорт уже готов, но мы его еще не получали, потому что нужно ее личное присутствие. Но состояние бабушки сейчас не очень хорошее", — сказала Скрипаль. По ее словам, чтобы подать документы на визу от имени бабушки, нужно "проделать очень тяжелую работу". "Надо ей как-то объяснить все… Второй момент – ее надо отвезти в Москву. И я не думаю, что она выдержит эти четыре часа пути. Все-таки ей 91-ый год, и она у нас не очень здоровый человек", — отметила собеседница агентства.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.