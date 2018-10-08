Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прохладная погода без осадков прогнозируется в Москве в начале недели, ближе к выходным воздух в городе может вновь прогреться до 17 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня погода в Москве будет довольно холодная, температура воздуха будет в пределах плюс 7 — плюс 9 градусов, но осадков уже не ожидается, только по области возможен небольшой дождь. В последующие дни погоду будет определять область высокого давления. Ночь на вторник будет довольно холодной — от 0 до плюс 5 градусов по области, и от 1 — до плюс 3 градусов в Москве, дневная температура в Москве около плюс 10 градусов и по области до плюс 11 градусов", — рассказала Позднякова агентству в понедельник.

По данным Метеобюро, в последующие дни до 14-го октября погода также будет без дождей, ночная и дневная температуры будут более теплыми.

"Преобладающая температура в ночное время будет плюс 3 — плюс 8 градусов, дневная — 11 — 16 градусов, что выше климатической нормы на 3-4 градуса. Погода вполне комфортная и для отдыха, и для работы. Скорее всего, пик тепла придется на 12 и 13 октября, когда температура воздуха достигнет плюс 16 — плюс 17 градусов", — отметила собеседница агентства.