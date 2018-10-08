Во ФСИН рассказали о работе с осужденными за терроризм и экстремизм

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Психологи уголовно-исполнительной системы России активно работают с осужденными за терроризм и экстремизм, разработаны специальные психокоррекционные программы, сообщили журналистам в пресс-службе ФСИН.

"ФСИН России разработаны и реализуются эффективные комплексные мероприятия, направленные как на отказ от террористической идеологии, так и на профилактику вовлечения в такую деятельность осужденных за совершение общеуголовных преступлений", — пояснили в пресс-службе.

В службе добавили, что психологи используют психокоррекционную программу работы с осужденными за терроризм и экстремизм, а также программу психолого-педагогического воздействия на осужденных-носителей религиозных экстремистских убеждений.

"ФСИН России организована работа по совершенствованию взаимодействия территориальных органов службы с централизованными религиозными организациями", — подчеркнули в пресс-службе.

Во взаимодействии с представителями основных традиционных для РФ конфессий организована работа по направлению религиозной литературы и видеоматериалов религиозных течений в колонии. Разработан и утвержден список рекомендованной исламской литературы для комплектования библиотечных фондов исправительных учреждений.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в 708 исправительных колониях с отрядной системой размещения отбывали наказание почти 475 тысяч человек. В учреждениях с камерным размещением — около 3,5 тысячи человек, в том числе в семи исправительных колониях особого режима для осужденных пожизненно — чуть больше 2 тысяч, в восьми тюрьмах — почти 1,3 тысячи человек.