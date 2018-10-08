Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прохладная погода с температурой воздуха не выше плюс 13 градусов прогнозируется в Москве в понедельник, порывы ветра днём будут достигать 10 метров в секунду, пройдёт небольшой дождь, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в первой половине дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, с севера будет прорываться более холодный воздух. Днем в Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня местами пройдёт кратковременный дождь", — сказали в центре погоды в понедельник.

По данным "Фобоса", максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 8 — плюс 13 градусов.

Ветер прогнозируется северный, порывистый и со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.