Свыше двух тысяч москвичей оставили предложения по поводу навигации в метро

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 2 тысяч пассажиров Московского метрополитена выразили свои пожелания и предложения по улучшению навигации в метро, при этом охотнее всего жители города комментируют изменение навигации на станции метро "Пушкинская", сообщил РИА Новости первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В метро идет большое обновление навигации. Макеты, ранее представленные пассажирам, обновляются с учетом их замечаний. В новых указателях шрифт увеличен на 16% по сравнению с предыдущей версией. Увидеть пример изменений пассажиры могут на станции "Пушкинская", где с 1 по 7 октября размещены временные навигационные элементы с изменённым дизайном.

"Более 2 тысяч пассажиров дали свои предложения по улучшению навигации в метро через социальные сети, мобильное приложение, по почте navigation@mosmetro.ru. Для того чтобы отзыв могли оставить и те пассажиры, которые не пользуются гаджетами, инспекторы ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров) начали собирать мнения москвичей непосредственно на станциях. С 24 сентября опрос проведен уже на 13 станциях. Пассажиры также могут оставить отзывы на стойках "Живое общение", — рассказал Латыпов.

По его словам, охотнее всего пассажиры комментируют изменение навигации на станции "Пушкинская", где за два дня сотрудники метро получили около 500 отзывов. Как пояснил замначальника подземки, такая активность пассажиров на "Пушкинской" связана с реализацией пилотного проекта. Здесь пассажиры могут сравнить новые указатели с прежними и дать свою оценку.

"Комментируя в целом навигацию в московском метро, пассажиры предлагали сделать ярче и крупнее шрифт на указателях, размещать направляющие указатели с полным перечнем станций, сделать ориентиры "Выход в город" более заметными или разместить больше напольных указателей. Именно эти предложения легли в основу изменений в навигации на "Пушкинской", — добавил Латыпов.