Свыше двух тысяч москвичей оставили предложения по поводу навигации в метро

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 2 тысяч пассажиров Московского метрополитена выразили свои пожелания и предложения по улучшению навигации в метро, при этом охотнее всего жители города комментируют изменение навигации на станции метро "Пушкинская", сообщил РИА Новости первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Более 2 тысяч пассажиров дали свои предложения по улучшению навигации в метро через социальные сети, мобильное приложение, по почте navigation@mosmetro.ru. Для того чтобы отзыв могли оставить и те пассажиры, которые не пользуются гаджетами, инспекторы ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров) начали собирать мнения москвичей непосредственно на станциях. С 24 сентября опрос проведен уже на 13 станциях. Пассажиры также могут оставить отзывы на стойках "Живое общение", — рассказал Латыпов.
"Комментируя в целом навигацию в московском метро, пассажиры предлагали сделать ярче и крупнее шрифт на указателях, размещать направляющие указатели с полным перечнем станций, сделать ориентиры "Выход в город" более заметными или разместить больше напольных указателей. Именно эти предложения легли в основу изменений в навигации на "Пушкинской", — добавил Латыпов.