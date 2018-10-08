С помощью городского велопроката москвичи совершили четыре миллиона поездок

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рекордные 4 миллиона поездок совершили жители и гости Москвы на городских велосипедах в текущем сезоне, это больше предыдущего сезона велопроката почти на 2 миллиона, сообщил РИА Новости вице-мэр по транспорту Максим Ликсутов.

"Более 4 миллионов поездок совершили пользователи на городских велосипедах. Сезон велопроката завершится 1 ноября, но уже сейчас он стал рекордным по количеству поездок. Для сравнения, за весь прошлый год москвичи и гости города воспользовались велопрокатом 2,4 миллиона раз", — сказал он.

Как поделился глава ведомства, цифра 4 миллиона превысила "самые смелые ожидания". "В начале сезона мы думали, что к его концу число поездок приблизится к 3 миллионам", — рассказал заммэра.

Ликсутов объяснил, что число поездок выросло благодаря увеличению числа станций аренды — в этом сезоне москвичам доступны более 4 тысяч велосипедов на 430 станциях. При этом пункты проката появляются вблизи станций метро и МЦК, рядом с парками, а также в отдалённых районах города, где у жителей есть потребность в удобном и экологичном транспорте.

"Городской велопрокат позволяет взять велосипед в одном месте, а вернуть в другом. Поэтому в сознании москвичей велосипед становится не только элементом досуга, но и транспортным средством, удобным для коротких поездок", — сказал Ликсутов.