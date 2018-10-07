В Грозном в день рождения Путина установили самый высокий в России флагшток

Сетификат самого высокого флагштока в России. 7 октября 2018

Сетификат самого высокого флагштока в России. 7 октября 2018

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Самый высокий в России флагшток установлен в Грозном в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Путину 7 октября исполняется 66 лет.

"В честь Дня Рождения Президента РФ Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России и самую высокую пару флагштоков в мире. Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Согласно фотографии сертификата Книги рекордов России, опубликованной главой Чечни, высота флагштока составляет 73,5 метра.