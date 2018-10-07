Стало известно, сколько пассажиров в Москве ежедневно пользуются такси

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Около 760 тысяч москвичей и гостей столицы ежедневно пользуются городским такси, которому 7 октября исполнилось 111 лет, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Добавляется, что правительство Москвы уделяет большое внимание развитию службы такси: сформирован Московский стандарт таксомоторных перевозок – создана простая и удобная система выдачи разрешений на деятельность, предоставлено более 314 километров выделенных полос для передвижения и организовано 419 специальных стоянок, начато активное взаимодействие с мобильными агрегаторами и внедрение современных технологий. Кроме того, московское такси приведено к единой жёлтой цветовой гамме.

"Здоровая конкуренция снизила цены, и средняя стоимость поездки теперь одна из самых доступных в мире. Услугами такси ежедневно пользуются уже около 760 тысяч москвичей и гостей города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Москвы поддерживает компании, приобретающие транспорт в кредит или лизинг, что позволило масштабно обновить парк. Только по программе субсидирования приобретено уже 19,4 тысячи автомобилей, и сегодня средний возраст машин составляет 2,7 года.

"Московское такси подъезжает к заказчику всего за 5-7 минут. Это один из лучших показателей в мире. На дорогах города постоянно встречаются жёлтые машины, а значит эта услуга максимально распространена, она стала важной частью транспортной системы Москвы. За последние семь лет мы провели реформу отрасли, сделав такси популярнейшим способом передвижения по столице. Правительство Москвы совместно с участниками рынка проделало огромную работу – сегодня московское такси стало самым доступным и надёжным за всю его 111-летнюю историю", – цитирует департамент заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.