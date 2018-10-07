В мэрии назвали число поездок москвичей на электросамокатах за сезон

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москвичи и гости столицы совершили более 140 тысяч поездок на городских электросамокатах за первый сезон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве: больше 140 тысяч поездок. Так что будем развивать этот сервис", — написал он в Twitter

Мэр столицы отметил, что обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до метро или от метро до работы.

Как сообщается на сайте мэра и правительства города, сезон проката самокатов планируется завершить в конце октября или в начале ноября — в зависимости от погодных условий.

Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве: больше 140 тысяч поездок. Так что будем развивать этот сервис. Обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции #мосметро или от метро до работы. pic.twitter.com/FTgQz5kyyd — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 октября 2018 г.

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