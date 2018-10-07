В мэрии назвали число поездок москвичей на электросамокатах за сезон

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москвичи и гости столицы совершили более 140 тысяч поездок на городских электросамокатах за первый сезон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до метро или от метро до работы.
Как сообщается на сайте мэра и правительства города, сезон проката самокатов планируется завершить в конце октября или в начале ноября — в зависимости от погодных условий.
Прокат самокатов успешно отработал свой первый сезон в Москве: больше 140 тысяч поездок. Так что будем развивать этот сервис. Обычно москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции #мосметро или от метро до работы. pic.twitter.com/FTgQz5kyyd— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 октября 2018 г.