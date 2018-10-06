В Москве в воскресенье перекроют ряд улиц из-за полумарафона

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Несколько улиц в Москве перекроют в воскресенье, 7 октября, в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщает пресс-служба ЦОДД.

Согласно данным, 7 октября с 8.00 до 20.00 будет полностью перекрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также с 8.00 до 16.00 будет перекрыта улица Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Кроме того, добавляется, что с 12.00 6 октября до 20.00 7 октября будет перекрыт парковочный карман в районе пересечения Университетской площади с улицей Косыгина.

Ранее один из организаторов мероприятия Андрей Кричмара сообщил, что полумарафон, который пройдет в Москве 7 октября, также пробежит экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков в паре с человеком с ограниченными возможностями. Кроме того, в полумарафоне примут участие вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко, экс-футболист сборной России Алексей Смертин, готовящийся к нью-йоркскому марафону, и ряд олимпийских чемпионов из разных видов спорта.