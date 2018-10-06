Воробьев рассказал, какая задача стоит перед Подмосковьем

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшие пять лет будет стараться держать выбранный темп и пытаться решать проблемы, которые волнуют жителей региона.

Выборы губернатора Подмосковья прошли в единый день голосования 9 сентября. По итогам подсчета 100% голосов Воробьев победил с результатом 62,52%. Согласно данным ЦИК РФ, за него проголосовали 1 миллион 338 тысяч 29 избирателей.

Как отметил Воробьев, "выборы — это всегда экзамен, выборы — всегда нелегкая прогулка", особенно когда принимаешь участие в них второй раз.

"Поэтому выборы для меня были очень непростыми. То, что я смог получить такой высокий уровень доверия — это дорогого, конечно, стоит", — заявил он в интервью телеканалу "360".

Также глава региона рассказал о задачах, которые стоят перед ним в ближайшие пять лет.

"Задача на следующие пять лет — держать такой же темп, суметь решить те проблемы, которые ждут люди, а их громадье, и достойно, с высокой головой жить дальше, работать дальше", — добавил Воробьев.