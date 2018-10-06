Калининградский сетевой комплекс автоматизируют к 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 6 окт — РИА Новости. Сетевой комплекс Калининградской области должен стать полностью автоматизированным к 2021 году, сообщил журналистам в субботу председатель совета директоров калининградской электросетевой компании "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети") Игорь Маковский.

"То, что в указе президента РФ 7 по цифровизации, в том числе, сетевого комплекса, стоит 2030 годом, Калининград должен сделать в 2021 году. Это полностью автоматизирована система, способная удаленно управляться искусственным интеллектом – единой автоматизированной системой оперативно-технического управления. И человек только наблюдает за работой системы и вмешивается только в случае, если что-то идет не по алгоритму. Такая задача стоит", — сказал Маковский.

Он назвал калининградскую энергосистему центром инновационных проектов и "витриной сетевого энергокомплекса всей РФ", поскольку в Калининградской области реализуются все пилотные проекты, поддержанные со стороны ПАО "Россети". Это и первые в стране цифровые РЭС, и семь цифровых подстанций, построенные за три года на территории Калининградской области, самый современный ветропарк, а также сеть электроавтозаправок.