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Общество

Минздрав заверил, что финансирование закупок льготных лекарств не снизилось

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛекарственные препараты в холодильнике. Архивное фотоЛекарственные препараты в холодильнике. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минздрав РФ не испытывает проблем с финансированием закупок препаратов по программе "Семь нозологий", никакого снижения его объема в 2018 году в сравнении с 2017 годом не произошло, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Фармацевтическое производство. Архив
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM-Group, что закупки препаратов для льготных категорий граждан, входящие в программу "Семь нозологий", за первое полугодие 2018 года сократились почти на треть. На них было затрачено 25,1 миллиарда рублей, что на 36,2% меньше, чем в январе — июне 2017 года. Объем закупок препаратов для других категорий льготников якобы также упал на 6 — 7% из-за стагнации расходов бюджета. На нехватку лекарств для пациентов, по данным издания, жалуются врачи, однако автор отмечает, что правительство не планирует увеличивать бюджет на лекарственные закупки для льготников до 2020 года.

"Поскольку Минздрав России самостоятельно осуществляет полномочия по организации лекарственного обеспечения пациентов по семи высокозатратным нозологиям, то уверенно можно сказать, что никакого снижения объема финансирования программы в 2018 году в сравнении с 2017 годом не произошло ни на копейку и составило более 43,6 миллиарда рублей", — заявили в Минздраве.

При этом в ведомстве отметили, что дополнительный объем лекарственных препаратов был закуплен за счет полученной экономии в ходе проведения конкурсных процедур в размере более 543 миллионов рублей. Также закупка лекарственных препаратов на федеральном уровне позволяет перераспределять остатки лекарственных препаратов между субъектами, что профилактирует риски дефектуры лекарственных препаратов или их списания в субъектах страны.

Лекарства. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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"Аналитические данные отражают лишь факты оплаты и поставки исполненных в первом полугодии контрактов, тогда как некоторые из них имеют большую длительность исполнения", — пояснили в ведомстве.

"Более того, в проекте бюджета на 2019-2021 годы финансирование по программе высокозатратных нозологий, в том числе с учетом расширения данной программы с 2019 года до 12 нозологических форм, объем финансирования увеличен на 12 миллиардов рублей", — заявили в министерстве.

Также в целях предупреждения возможности перебоев с наличием лекарственных препаратов в субъектах в 2019 году закупочные процедуры по значительному количеству лекарств их перечня высокозатратных нозологий начнутся уже в конце 2018 года, рассказали в ведомстве. "Также в статье почему-то не нашло отражение значительное увеличение финансирования в текущем году лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан – более чем на 5,6 миллиарда рублей к доведенным 43,3 миллиарда рублей, доведенных субъектам с начала года, 4,35 миллиарда рублей в середине года впервые направлено на оказание паллиативной помощи, в том числе 100-процентное обеспечение пациентов обезболивающими средствами", — добавили в Минздраве.

Таблетки в руке. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В министерстве напомнили, что опрос ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" о доступности льготных лекарств в регионах также показал улучшение ситуации в 2018 году по сравнению с данными 2016-2017 годов в отношении жалоб на плохую доступность лекарственных препаратов (снижение на 12,6%) и получение обезболивающих (78,7% опрошенных не сталкиваются с такой проблемой).

"Считаем необходимым, чтобы компания DSM представила разъяснения, что данные, которыми она оперировала, не учитывают ни реальных объемов финансирования лекарственного обеспечения, ни информацию о заключенных, а только исполненных контрактах, ни состояние остатков лекарственных препаратов в субъектах, ни сведения о перераспределении остатков, которое осуществляет Минздрав России в соответствии с имеющимися полномочиями и еще ряд иных аспектов, что и привело к "кривому зеркалу" реального состояния финансирования и доступности лекарственных препаратов для льготных категорий граждан с представленной аналитикой", — резюмировали в Минздраве.

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