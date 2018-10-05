Минздрав заверил, что финансирование закупок льготных лекарств не снизилось

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минздрав РФ не испытывает проблем с финансированием закупок препаратов по программе "Семь нозологий", никакого снижения его объема в 2018 году в сравнении с 2017 годом не произошло, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Поскольку Минздрав России самостоятельно осуществляет полномочия по организации лекарственного обеспечения пациентов по семи высокозатратным нозологиям, то уверенно можно сказать, что никакого снижения объема финансирования программы в 2018 году в сравнении с 2017 годом не произошло ни на копейку и составило более 43,6 миллиарда рублей", — заявили в Минздраве.
При этом в ведомстве отметили, что дополнительный объем лекарственных препаратов был закуплен за счет полученной экономии в ходе проведения конкурсных процедур в размере более 543 миллионов рублей. Также закупка лекарственных препаратов на федеральном уровне позволяет перераспределять остатки лекарственных препаратов между субъектами, что профилактирует риски дефектуры лекарственных препаратов или их списания в субъектах страны.
"Более того, в проекте бюджета на 2019-2021 годы финансирование по программе высокозатратных нозологий, в том числе с учетом расширения данной программы с 2019 года до 12 нозологических форм, объем финансирования увеличен на 12 миллиардов рублей", — заявили в министерстве.
Также в целях предупреждения возможности перебоев с наличием лекарственных препаратов в субъектах в 2019 году закупочные процедуры по значительному количеству лекарств их перечня высокозатратных нозологий начнутся уже в конце 2018 года, рассказали в ведомстве. "Также в статье почему-то не нашло отражение значительное увеличение финансирования в текущем году лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан – более чем на 5,6 миллиарда рублей к доведенным 43,3 миллиарда рублей, доведенных субъектам с начала года, 4,35 миллиарда рублей в середине года впервые направлено на оказание паллиативной помощи, в том числе 100-процентное обеспечение пациентов обезболивающими средствами", — добавили в Минздраве.
"Считаем необходимым, чтобы компания DSM представила разъяснения, что данные, которыми она оперировала, не учитывают ни реальных объемов финансирования лекарственного обеспечения, ни информацию о заключенных, а только исполненных контрактах, ни состояние остатков лекарственных препаратов в субъектах, ни сведения о перераспределении остатков, которое осуществляет Минздрав России в соответствии с имеющимися полномочиями и еще ряд иных аспектов, что и привело к "кривому зеркалу" реального состояния финансирования и доступности лекарственных препаратов для льготных категорий граждан с представленной аналитикой", — резюмировали в Минздраве.