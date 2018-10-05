Театр Маяковского попросил убрать ошибочное фото актера из статей о Фатееве

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Театр имени Маяковского просит убрать фотографии артиста театра Алексея Фатеева из материалов про актера театра Романа Виктюка Михаила Фатеева, задержанного за интимную переписку с несовершеннолетним.
Многие СМИ, публикуя материалы по этой теме, размещали у себя фотографии Алексея Фатеева вместо снимков Михаила Фатеева.
"Недостоверная информация, тиражируемая многими СМИ, вынуждает нас обратиться с требованием убрать фотографию артиста нашего театра Алексея Фатеева из всех материалов, связанных с новостями о Михаиле Фатееве. Мы обеспокоены непрофессионализмом многих журналистов, элементарно не проверяющих информацию и фотографии, которые они публикуют для всеобщего обозрения", — сказано в обращении театра.