Российское движение школьников объединяет лидеров школьного самоуправления

Учащиеся одной из московских школ во время урока. Архивное фото

Учащиеся одной из московских школ во время урока. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В День учителя в 85 субъектах РФ стартовал второй сезон всероссийского проекта "РДШ — территория самоуправления", сообщает пресс-служба ФГБУ "Росдетцентр".

В этот день более 4,5 тысячи школ провели традиционную акцию — уроки самоуправления. Педагоги получили возможность отдохнуть, а проведением уроков и управлением школьной дисциплиной занялись сами школьники. Также в ряде школ прошли выборы лидеров детского самоуправления и заседания вновь сформированных школьных советов.

Школьники также подвели итоги прошедшего учебного года и предложили новые проекты. Среди них — создание волонтерских отрядов, разработка электронной библиотеки и строительство пандусов для детей-инвалидов.

"Благодаря этому конкурсу молодые лидеры из различных регионов имеют возможность общаться, обмениваться опытом и идеями, создавать совместные проекты. Цель конкурса — объединить под одним крылом молодых людей и школьников, которые являются лидерами в своих субъектах", — отметила директор ФГБУ "Росдетцентр", ответственный секретарь координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

По итогам конкурса команды-победители станут участниками тематической смены "РДШ — территория самоуправления" во всероссийском детском центре "Орленок".

Конкурс лучших практик школьного самоуправления — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей". Присоединиться к проекту смогут тысячи подростков 12-16 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте.