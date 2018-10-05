России нужна система выявления экстремизма в соцсетях, заявил эксперт

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Действенным механизмом предупреждения экстремизма в интернете могла бы стать разработка информационной системы оперативного выявления подобных материалов, которая будет использоваться социальными сетями, считает эксперт Общероссийского народного фронта Арсланбек Черкесов.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

"На наш взгляд, действенным механизмом предупреждения могла бы стать разработка информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов, которая будет использоваться социальными сетями и которая сможет предупреждать граждан о возможном экстремистском характере того или иного материала, который он планирует опубликовать на своей странице в интернете. И уже после этого принимать самостоятельное решение публиковать материал или нет, но уже на свой страх и риск", — сказал Черкесов в ходе круглого стола, посвященного частичной декриминализации статьи 282.

По его словам, сейчас реестр экстремистских материалов находится в открытом доступе, ведет его Минюст России, однако он насчитывает 4,5 тысячи пунктов, "при этом зачастую понять, о каком именно материале идет речь и в чем его суть, не представляется возможным".

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.