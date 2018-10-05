России нужна система выявления экстремизма в соцсетях, заявил эксперт

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Действенным механизмом предупреждения экстремизма в интернете могла бы стать разработка информационной системы оперативного выявления подобных материалов, которая будет использоваться социальными сетями, считает эксперт Общероссийского народного фронта Арсланбек Черкесов.
"На наш взгляд, действенным механизмом предупреждения могла бы стать разработка информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов, которая будет использоваться социальными сетями и которая сможет предупреждать граждан о возможном экстремистском характере того или иного материала, который он планирует опубликовать на своей странице в интернете. И уже после этого принимать самостоятельное решение публиковать материал или нет, но уже на свой страх и риск", — сказал Черкесов в ходе круглого стола, посвященного частичной декриминализации статьи 282.
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.